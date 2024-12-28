Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий, сообщает Zakon.kz .

Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters

Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации соответствующий документ размещен 28 декабря 2024 года на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Ростов Великий – это историческое название города, упоминание о котором датируется 862 годом. Это один из древнейших городов России.

По данным российских СМИ, последнее заметное переименование крупного города в стране произошло 25 лет назад – тогда центр Новгородской области стал Великим Новгородом.