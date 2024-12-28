Знаменитая Джульетта умерла в возрасте 73 лет

Британская актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в знаменитом фильме "Ромео и Джульетта" Франко Дзеффирелли 1968 года, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Zakon.kz .

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Актриса скончалась 27 декабря 2024 года в окружении семьи. Об этом сказано в сообщении родственников. Они разместили информацию на личной странице Хасси в Instagram.

Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал. Мы благодарим вас за ваши мысли и молитвы в это трудное время и просим уединения, - говорится в публикации.

Актриса родилась в Аргентине в 1951 году. Ей было всего 15 лет, когда она вместе с британским актером Леонардом Уайтингом сыграла главные роли в фильме "Ромео и Джульетта" режиссера Франко Дзеффирелли, который принес актерам всемирную славу.

Экранизация была номинирована на премию "Оскар" за лучший фильм. Сама Хасси получила премию "Давид ди Донателло" и "Золотой глобус".

За свою карьеру Хасси снялась в более чем двух десятках фильмов.

Последние годы Хассы были омрачены судебными тяжбами. Оливия Хасси и Леонард Уайтинг утверждали, что классик кинематографа настоял на участии в обнаженных сценах, несмотря на свои предыдущие заверения о том, что им не придется этого делать. Однако актеры проиграли иск, поданный из-за сцены с обнажением.