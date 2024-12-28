Азербайджан ужесточает правила пребывания в стране для граждан России

Ужесточение новых правил пребывания иностранных граждан на территории России, а также сокращение допустимых сроков их нахождения, вызвало бурную реакцию в соседних странах. В Азербайджане эти изменения рассматриваются прежде всего с точки зрения защиты прав своих граждан, передает vesti.az

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Как сообщает Vesti.az, официальный представитель Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ, заявил, что азербайджанская сторона намерена придерживаться принципов паритета и взаимности в вопросах миграционной политики.

По его словам, в ближайшие дни в Азербайджане будет пересмотрен порядок временного пребывания граждан Российской Федерации, что станет зеркальным ответом на нововведения Москвы.

Напомним, что изменения в российском законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2025 года, устанавливают новый лимит пребывания иностранных граждан: не более 90 дней в течение одного календарного года. Кроме того, новые правила обязывают иностранцев зарегистрироваться по месту пребывания в течение 7 рабочих дней после пересечения границы.

До сих пор иностранные граждане могли находиться в России до 90 дней в любой 180-дневный период или до 180 дней в году. Таким образом, грядущие изменения существенно ограничат возможности долгосрочного пребывания на территории РФ.