Азербайджан ужесточает правила пребывания в стране для граждан России

Ужесточение новых правил пребывания иностранных граждан на территории России, а также сокращение допустимых сроков их нахождения, вызвало бурную реакцию в соседних странах. В Азербайджане эти изменения рассматриваются прежде всего с точки зрения защиты прав своих граждан, передает vesti.az
Как сообщает Vesti.az, официальный представитель Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ, заявил, что азербайджанская сторона намерена придерживаться принципов паритета и взаимности в вопросах миграционной политики.
По его словам, в ближайшие дни в Азербайджане будет пересмотрен порядок временного пребывания граждан Российской Федерации, что станет зеркальным ответом на нововведения Москвы.
Напомним, что изменения в российском законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2025 года, устанавливают новый лимит пребывания иностранных граждан: не более 90 дней в течение одного календарного года. Кроме того, новые правила обязывают иностранцев зарегистрироваться по месту пребывания в течение 7 рабочих дней после пересечения границы.
До сих пор иностранные граждане могли находиться в России до 90 дней в любой 180-дневный период или до 180 дней в году. Таким образом, грядущие изменения существенно ограничат возможности долгосрочного пребывания на территории РФ.
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