Туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву

«Туркменские авиалинии» приостановили полеты на месяц. Об этом сообщается на сайте перевозчика, передает агентство Kazinform.
Авиакомпания «Туркменистан» сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30 декабря 2024 года до 31 января 2025 года отменены, - говорится в сообщении.
Денежные средства за отмененный перелет вернут полностью.
Ранее рейсы в Россию приостановили Qazaq Air, израильская «Эль Аль» и авиакомпания Azerbaijan Airlines.
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