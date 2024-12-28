В убийстве четверых детей подозревают их отца

Жуткая трагедия произошла в садовом товариществе “Межурка” Калининского муниципального округа Тверской области, передает Liter.kz.
Как пишет Telegram-канал SHOT, четверых детей в частном доме под Тверью мог убить их отец,
Мужчина пытался покончить с собой и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Всего в семье шестеро детей. Возраст убитых детей: 1 год, 3 года, 5 и 7 лет.
Семья ранее не попадала в поле зрения полиции, местные о ней отзывались положительно.
“Отец, убивший четверых своих маленьких детей, мог быть под наркотиками. Врачи возьмут необходимые анализы, чтобы установить точно”, – пишет издание.
По словам местных, мужчина стал странно и агрессивно вести себя несколько дней назад. В доме семьи начались сильные скандалы. Хотя ранее подобного соседи не замечали.
Подозреваемый находится в реанимации. Рядом с ним дежурят полицейские.
В доме работают следователи. Мать погибших, которую муж запер в другой комнате во время расправы, допрашивают.
По факту убийства детей возбуждено уголовное дело по п. “а”) и “в”) ч. 2 ст. 105 УК (“Убийство двух и более малолетних”). Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.
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