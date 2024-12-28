В убийстве четверых детей подозревают их отца

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области

Как пишет Telegram-канал SHOT, четверых детей в частном доме под Тверью мог убить их отец,

Мужчина пытался покончить с собой и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Всего в семье шестеро детей. Возраст убитых детей: 1 год, 3 года, 5 и 7 лет.

Семья ранее не попадала в поле зрения полиции, местные о ней отзывались положительно.

“Отец, убивший четверых своих маленьких детей, мог быть под наркотиками. Врачи возьмут необходимые анализы, чтобы установить точно”, – пишет издание.

По словам местных, мужчина стал странно и агрессивно вести себя несколько дней назад. В доме семьи начались сильные скандалы. Хотя ранее подобного соседи не замечали.

Подозреваемый находится в реанимации. Рядом с ним дежурят полицейские.

В доме работают следователи. Мать погибших, которую муж запер в другой комнате во время расправы, допрашивают.

По факту убийства детей возбуждено уголовное дело по п. “а”) и “в”) ч. 2 ст. 105 УК (“Убийство двух и более малолетних”). Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.