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28.12.2024, 20:00

Что сказал Алиев Путину, рассказала пресс-служба президента Азербайджана

Новости Мира 0 617

В пресс-службе президента Азербайджана Ильхама Алиева рассказали о телефонном звонке российского лидера Владимира Путина, передает Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы президента Азербайджана
Фото пресс-службы президента Азербайджана

В ходе телефонного разговора Путин принес извинения в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Актау 25 декабря. Он вновь передал глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших в этой катастрофе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев отметил, что пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление, был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов. Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия, - говорится в сообщении.

В ходе разговора главы государств обсудили необходимость тщательного и всестороннего расследования всех обстоятельств этой трагедии и привлечения виновных к ответственности. Президент Азербайджана сообщил, что по инициативе азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин катастрофы создана комиссия из международных экспертов, которая уже приступила к работе.

Лидеры двух стран также подчеркнули, что следственный процесс по этому делу будет вестись прозрачно, и общественность будет регулярно информироваться.

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