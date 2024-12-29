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28.12.2024, 20:58

Стало известно, чем отличаются характеры одиноких и семейных людей

Новости Мира 0 334

Международная группа исследователей обнаружила, что люди, которые всю жизнь прожили в одиночестве, отличаются от тех, кто состоит в отношениях, как по уровню счастья, так и по своим личностным характеристикам, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Работа опубликована в журнале Psychological Science (PS).

Исследование, проведенное с участием более 77 тысяч человек старше 50 лет из 27 европейских стран, показало, что одиночки испытывают меньшую удовлетворенность жизнью, а также отличаются меньшей экстравертированностью, сознательностью и открытостью к новым впечатлениям, чем люди, состоящие в отношениях.

Одним из главных выводов работы стало то, что одиночки, особенно пожилые, могут сталкиваться с серьезными проблемами в области здоровья и финансов, и им требуется дополнительная поддержка. Результаты также продемонстрировали, что, несмотря на культурные различия, одиночество в странах с высокими показателями браков, таких как Южная Европа, связано с более низким уровнем удовлетворенности жизнью.

"Люди, которые на протяжении жизни оставались одинокими, нуждаются в особой заботе, особенно в пожилом возрасте. Мы должны разработать программы, которые помогут им найти поддержку," – отметила одна из авторов исследования Юлия Штерн из Университета Бремена.

По мнению ученых, необходимо создавать новые социальные программы для одиноких людей, особенно для пожилых. Они должны помочь таким людям находить больше друзей и поддерживать социальные связи.

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