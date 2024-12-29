Крушение самолета в Южной Корее - число жертв выросло до 62 человек

Число жертв крушения пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту города Муан в Южной Корее выросло до 62 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Yonhap News .

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Как сообщает агентство, в результате авиакатастрофы погибло 62 человека и в ближайшее время число жертв может резко возрасти. Пока сообщается о спасении двух человек: одного члена экипажа и одного пассажира.

Всего на борту самолета авиакомпании Jeju Air, возвращавшегося из Бангкока, находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.

На видео, показанных местными телеканалами, видно, как самолет пытается приземлиться без выпущенных шасси. Самолет заскользил по земле, врезался в бетонную стену, взорвался, после чего его охватило пламя.

Самолет был почти полностью уничтожен взрывом. На место крушения направлено около 80 пожарных. Ведутся поисково-спасательные работы.

Местные чиновники подозревают, что причиной аварии мог стать отказ шасси, возможно, из-за столкновения с птицами. Они начали расследование, чтобы определить точную причину.

Напомним, самолет авиакомпании Jeju Air вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение при посадке в международном аэропорту Муан. Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра (5:07 по времени Астаны).

Ранее сообщалось, что на борту самолета было 175 человек.

Напомним, 25 декабря в Актау разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).

Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Позже экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту Актау. Там готовились принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от воздушной гавани. Всего на борту находилось 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек.