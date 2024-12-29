18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.81
543.67
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.12.2024, 09:15

Крушение самолета в Южной Корее - число жертв выросло до 62 человек

Новости Мира 0 493

Число жертв крушения пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту города Муан в Южной Корее выросло до 62 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Yonhap News.

Фото: provided by a Yonhap reader
Фото: provided by a Yonhap reader

Как сообщает агентство, в результате авиакатастрофы погибло 62 человека и в ближайшее время число жертв может резко возрасти. Пока сообщается о спасении двух человек: одного члена экипажа и одного пассажира.

Всего на борту самолета авиакомпании Jeju Air, возвращавшегося из Бангкока, находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.

На видео, показанных местными телеканалами, видно, как самолет пытается приземлиться без выпущенных шасси. Самолет заскользил по земле, врезался в бетонную стену, взорвался, после чего его охватило пламя.

Самолет был почти полностью уничтожен взрывом. На место крушения направлено около 80 пожарных. Ведутся поисково-спасательные работы.

Местные чиновники подозревают, что причиной аварии мог стать отказ шасси, возможно, из-за столкновения с птицами. Они начали расследование, чтобы определить точную причину.

Напомним, самолет авиакомпании Jeju Air вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение при посадке в международном аэропорту Муан. Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра (5:07 по времени Астаны).

Ранее сообщалось, что на борту самолета было 175 человек.

Напомним, 25 декабря в Актау разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).

Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Позже экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту Актау. Там готовились принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от воздушной гавани. Всего на борту находилось 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...