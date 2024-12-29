Названы самые кассовые рождественские фильмы в истории

Когда речь заходит о рождественской классике в мире кино, большинство людей, вероятно, сразу вспомнят “Один дома” — культовый фильм с Маколеем Калкиным в роли находчивого Кевина. Эта комедия уже более тридцати лет остается любимой и актуальной. Однако с точки зрения кассовых сборов есть более мощный новогодний хит, передает Liter.kz со ссылкой на “Лайхакер”.
Речь идет о “Гринче” — мультфильме 2018 года. Современная анимационная адаптация книги 1957 года “Как Гринч украл Рождество” с угрюмым, но обаятельным персонажем собрала впечатляющие 540 миллионов долларов по всему миру. Однако и бюджеты лент разные: “Один дома” был снят за 18 миллионов долларов, тогда как “Гринч” стоил 75 миллионов.
Портал MeriStation изучил доходы других рождественских фильмов и составил топ‑5 самых кассовых:
Эти фильмы по сей день остаются хитами и признаны одними из любимых, даже в Казахстане.
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