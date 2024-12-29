Названы самые кассовые рождественские фильмы в истории

Когда речь заходит о рождественской классике в мире кино, большинство людей, вероятно, сразу вспомнят “Один дома” — культовый фильм с Маколеем Калкиным в роли находчивого Кевина. Эта комедия уже более тридцати лет остается любимой и актуальной. Однако с точки зрения кассовых сборов есть более мощный новогодний хит, передает Liter.kz со ссылкой на “ Лайхакер ”.

Фото: кадр из фильма

Речь идет о “Гринче” — мультфильме 2018 года. Современная анимационная адаптация книги 1957 года “Как Гринч украл Рождество” с угрюмым, но обаятельным персонажем собрала впечатляющие 540 миллионов долларов по всему миру. Однако и бюджеты лент разные: “Один дома” был снят за 18 миллионов долларов, тогда как “Гринч” стоил 75 миллионов.

Портал MeriStation изучил доходы других рождественских фильмов и составил топ‑5 самых кассовых:

“Гринч” (The Grinch, 2018) — 540 миллионов долларов. “Один дома” (Home Alone, 1990) — 476 миллионов. “Элвин и бурундуки” (Alvin and the Chipmunks, 2007) — 365 миллионов. “Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке” (Home Alone 2: Lost in New York, 1992) — 359 миллионов. “Гринч — похититель Рождества” (How the Grinch Stole Christmas, 2000) — 346 миллионов.

Эти фильмы по сей день остаются хитами и признаны одними из любимых, даже в Казахстане.