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29.12.2024, 12:32

Этот фрукт-чемпион топит жир на животе, лечит сердце и работает как снотворное

Новости Мира 0 546

Употребление киви способствует сжиганию жира и помогает заснуть. Об этом в интервью изданию Time News рассказал кардиолог Аурелио Рохас, назвавший этот фрукт чемпионом по пользе, которую он способен принести здоровью, передает hibiny.ru

Фото: mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Врач объяснил, что в киви в 8 раз больше питательных веществ, чем в яблоке, и в 2 раза больше витамина С, чем в апельсине. Высокое содержание клетчатки в этом маленьком кисло-сладком фрукте способствует нормализации пищеварения, а низкий гликемический индекс помогает регулировать уровень инсулина, что важно для предотвращения ожирения и диабета.

По словам эксперта, регулярное включение киви в рацион помогает уменьшать количество жира и холестерина в организме.⁤ А мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства этого плода способствуют здоровью сердца и сосудов.

Доктор Рохас добавил, что еще один эффект употребления киви — это более здоровый и крепкий сон. Так, люди, которые съедают этот фрукт за час до сна, во-первых, засыпают на 50% быстрее, а во-вторых, спят дольше и крепче.

Отметим, слова кардиолога подтверждаются научными исследованиями. Так, в 2019 году ученые обнаружили, что прием экстракта киви не давал мышам растолстеть и накопить висцеральный жир даже тогда, когда их продолжительное время держали на высококалорийной диете. А в 2011 группа исследователей выявила заметное улучшение качества сна у тех, кто каждый вечер съедал по 2 киви.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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