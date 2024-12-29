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29.12.2024, 13:41

В России с 1 января размер госпошлины за расторжение брака вырастет почти в 8 раз

Новости Мира 0 401

С 1 января 2025 года россиянам станет очень невыгодно разводиться. Связано это с увеличением размера госпошлины, которую необходимо платить за расторжение брака, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk

Ее сумма вырастет почти в 8 раз, объяснил юрист Александр Хаминский. Чтобы официально стать бывшими вместо 650 рублей супругам теперь придется раскошеливаться на пять тысяч рублей, передает РИА Новости.

При этом стоит отметить, что в такую сумму смогут уложиться только россияне, которые не собираются делить через суд имущество. За это тоже нужно платить госпошлину. Юрист напомнил, что принятием в августе нового федерального закона ее размер тоже был повышен.

Однако, по мнению Хаминского, увеличение финансовой нагрузки на желающих развестись никак не помешает разлюбившим друг друга людям подавать заявления на развод. Пять тысяч рублей — не та сумма, ради которой россияне готовы продолжать отношения при отсутствии чувств.

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