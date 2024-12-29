Чудом избежали катастрофы. Еще два авиапроисшествия произошли в Канаде и Норвегии

Еще два авиапроисшествия, едва не закончившиеся трагедией, произошли в Канаде и Норвегии, передает Tengrinews.kz .

Аэропорт Галифакса. Фото: CBC/ Nikki Valentine

Один из инцидентов произошел в городе Галифакс (Канада). Как сообщает CBC, аэропорт города был временно закрыт вечером 28 декабря после того, как самолет, прибывший из Сент-Джонса, столкнулся с проблемами при посадке. В результате воздушное судно заскользило по взлетно-посадочной полосе и часть его загорелась.

Пассажирка Никки Валентайн рассказала CBC News, что одна из шин самолета не раскрылась должным образом при посадке.

Самолет начал садиться под углом около 20 градусов влево, и когда это произошло, мы услышали довольно громкий звук — почти похожий на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по тротуару вместе с тем, что, как я предполагаю, было двигателем, - рассказала одна из пассажирок.

Затем, по словам женщины, самолет заскользил по взлетно-посадочной полосе и отъехал на "приличное" расстояние. Пилоты пытались его остановить.

Самолет довольно сильно трясло, и мы увидели огонь с левой стороны самолета, а из окон пошел дым, - добавила пассажирка.

В заявлении аэропорта говорится, что инцидент произошел с рейсом 2259 авиакомпании Air Canada. Сколько людей было на борту, не уточняется. Однако, по оценкам пассажиров, их было около 80.

После случившегося людей на борту эвакуировали, а затем доставили в ангар для проверки медиками. Жертв в результате происшествия нет. Количество пострадавших пока неизвестно.

Еще один авиационный инцидент произошел в аэропорту Осло (Норвегия), сообщает NL Times.

Самолет Boeing 737 авиакомпании KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку на юге Норвегии в пятницу вечером из-за технической неисправности вскоре после взлета. По данным норвежской полиции, самолет приземлился в аэропорту Торп Сандефьорд в 7:14 вечера по местному времени. Все 182 человека на борту, включая экипаж, не пострадали.

Рейс вылетел из Осло в 6:55 вечера, но пассажиры и экипаж сообщили, что слышали громкий шум вскоре после взлета. Это побудило пилотов изменить курс на Торп в целях безопасности.

Местные СМИ сообщили, что пилоты заметили дым, исходящий из левого двигателя, и после приземления потеряли управление. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился в траве.

Напомним, утром 29 декабря самолет авиакомпании Jeju Air вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение при посадке в международном аэропорту Муан (Южная Корея), после чего сразу загорелся. На борту находился 181 человек. По последним данным, двоих удалось спасти, как минимум 124 человека погибли. Поиск остальных продолжается. По предварительным данным МИД Казахстана, наших граждан на борту не было.