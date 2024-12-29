Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили в здании парламента принёс присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии, сообщает Информбюро со ссылкой на Sputnik Грузия.

Фото с сайта Sputnik Грузия

Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили получил лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью и даже выступал экспертом в области футбола.

Я, прези­дент Гру­зии, пе­ред Богом и наро­дом клянусь, что буду за­щи­щать Конституцию Гру­зии, не­за­виси­мо­сть, це­ло­стно­сть и не­де­ли­мо­сть страны, добро­со­ве­стно ис­по­лнять обяза­нно­сти Пре­зи­де­нта, заботи­ться о безопасности и бла­го­со­сто­янии гра­ждан моей страны, о во­зро­жде­нии и могуществе моего на­рода и Отечества, - заявил Кавелашвили.

Кавелашвили сменил на посту первую женщину-президента Грузии Саломе Зурабишвили. Церемония инаугурации прошла на фоне акции протеста у здания парламента. Собравшиеся не признают Кавелашвили легитимным президентом и требуют проведения в стране новых парламентских выборов.

Саломе Зурабишвили, требовавшая повторных парламентских выборов, приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии – Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность.

Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами, - заявила Зурабишвили на брифинге перед собравшимися сторонниками.

По словам Зурабишвили, сегодня истёк срок ультиматума, который она предъявила правящей партии "Грузинская мечта" и её основателю, почетному председателю Бидзине Иванишвили, о назначении даты новых парламентских выборов.