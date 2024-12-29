Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили в здании парламента принёс присягу грузинскому народу и стал шестым по счету президентом Грузии, сообщает Информбюро со ссылкой на Sputnik Грузия.
Кавелашвили 53 года, из которых 18 лет он посвятил футболу и завершил свою карьеру в швейцарском клубе "Базель". Кавелашвили получил лицензию УЕФА на занятие профессиональной тренерской деятельностью и даже выступал экспертом в области футбола.
Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества, - заявил Кавелашвили.
Кавелашвили сменил на посту первую женщину-президента Грузии Саломе Зурабишвили. Церемония инаугурации прошла на фоне акции протеста у здания парламента. Собравшиеся не признают Кавелашвили легитимным президентом и требуют проведения в стране новых парламентских выборов.
Саломе Зурабишвили, требовавшая повторных парламентских выборов, приняла решение покинуть резиденцию президента Грузии – Дворец Орбелиани, заявив, что уносит с собой легитимность.
Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами, - заявила Зурабишвили на брифинге перед собравшимися сторонниками.
По словам Зурабишвили, сегодня истёк срок ультиматума, который она предъявила правящей партии "Грузинская мечта" и её основателю, почетному председателю Бидзине Иванишвили, о назначении даты новых парламентских выборов.
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