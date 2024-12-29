Авиакатастрофа в Южной Корее: число погибших достигло 176 человек

Количество погибших при крушении пассажирского самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 176 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на национальную пожарную службу, передает Tengrinews.kz .

Фото: ©️ Yonhap

Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 176 человек. Трое пропали без вести. По данным на 18:10 (14:10 по Астане), - говорится в сообщении.

Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан в Южной Корее, потерпел крушение 29 декабря при посадке в аэропорту Муана. Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени. Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.

На борту находились 181 человек. Двое из них выжили - ими оказались члены экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой тяжести, их перевезли в больницы. По предварительным данным местных властей, казахстанцев среди пассажиров самолета не было.