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29.12.2024, 16:45

Azerbaijan Airlines отменила рейс из Казани в Баку

Новости Мира 0 403

Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс из Казани в Баку. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло казанского аэропорта, передает Tengrinews.kz.

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вылет самолета был запланирован на 28 декабря в 23:15. Затем рейс перенесли на 30 декабря, а потом и вовсе отменили.

Скрин с сайта kazan.aero

Как сообщает сайт InKazan, такое решение было принято в связи "с предварительными результатами расследования" крушения самолета Embraer 190 и "с учетом возможных рисков для безопасности полетов". Пассажиры отмененного рейса, по данным СМИ, могут обменять или вернуть билеты.

Отметим, 27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что с 28 декабря 2024 года полеты из Баку в следующие аэропорты России приостанавливаются на основании решения Агентства гражданской авиации Азербайджана: Минеральные Воды; Сочи; Волгоград; Уфа; Самара. 25 декабря авиакомпания AZAL приняла решение о приостановке полетов из Баку в Грозный и Махачкалу. Как видно, Казани в списке городов не было.

Крушение самолета Баку - Грозный в Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом AHY8243 по маршруту Баку (Азербайджан) – Грозный (Россия).

Самолет вылетел в 08:49 по времени Астаны из аэропорта Баку на 11 минут раньше запланированного времени. Позже экипаж подал сигнал "чрезвычайная ситуация" (squawk 7700). Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту Актау. Там готовились принять судно, но в 11:30 самолет рухнул в 3 километрах от воздушной гавани.

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа:

42 гражданина Азербайджана;
16 граждан России;
6 граждан Казахстана;
3 гражданина Кыргызстана.
Среди выживших граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. Среди казахстанцев выживших нет.

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