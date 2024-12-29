Умер основатель американской сети платного телевидения HBO Чарльз Долан

В возрасте 98 лет умер основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан, сообщает Zakon.kz.
Как пишут Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя семьи бизнесмена, мужчина умер естественной смертью в окружении своих близких.
Чарльз Долан, пионер индустрии кабельного телевидения, запустивший Home Box Office и (телеканал - ред.) AMC Networks, скончался в возрасте 98 лет, - говорится в сообщении.
Помимо HBO, который сейчас является одним из самых прибыльных каналов и принадлежит медиагиганту Warner Bros. Discovery, Долан основал компанию Cablevision, которая стала ведущим оператором платного телевидения в Нью-Йорке.
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