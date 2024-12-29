Умер основатель американской сети платного телевидения HBO Чарльз Долан

В возрасте 98 лет умер основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан, сообщает Zakon.kz .

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Как пишут Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя семьи бизнесмена, мужчина умер естественной смертью в окружении своих близких.

Чарльз Долан, пионер индустрии кабельного телевидения, запустивший Home Box Office и (телеканал - ред.) AMC Networks, скончался в возрасте 98 лет, - говорится в сообщении.

Помимо HBO, который сейчас является одним из самых прибыльных каналов и принадлежит медиагиганту Warner Bros. Discovery, Долан основал компанию Cablevision, которая стала ведущим оператором платного телевидения в Нью-Йорке.