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29.12.2024, 19:54

Новые правила вступили в силу в ЕС: одной из известных компаний сильно не повезло

Новости Мира 0 423

Новые правила особенно ударят по Apple, поскольку компания использовала собственный разъём Lightning для всех iPhone до моделей 15 и 16.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Директива Евросоюза о едином разъёме зарядки для гаджетов вступила в силу 28 декабря, пишет DW.

Теперь все новые смартфоны и планшеты, а также электронные книги, игровые консоли, цифровые камеры, портативные колонки, навигаторы и беспроводные “мыши", продаваемые на территории Евросоюза, должны заряжаться через разъем USB Type-C. С 28 апреля 2026 года на этот стандарт должны перейти и ноутбуки.

Власти ЕС работали над едиными правилами для зарядных устройств более 15 лет. Европарламент одобрил их в октябре 2022 года. Цель нововведения – дать возможность потребителям заряжать все устройства с помощью одного кабеля. Согласно директиве, новые гаджеты должны продаваться вообще без зарядных устройств. На упаковке производитель должен указать, зарядка какой мощности нужна гаджету, и поддерживает ли он быструю зарядку. 

Министр по вопросам окружающей среды Германии Штеффи Лемке заявила, что "это, наконец, положит конец путанице с различными разъёмами". По ее словам, теперь будет собираться меньше электронных отходов.  Представительница немецких "зелёных", глава Комитета по защите прав потребителей Европарламента Анна Каваццини назвала это "победой потребителей над технологическими гигантами".

Немецкая цифровая ассоциация Bitkom, напротив, сочла директиву ЕС ненужным вмешательством в рынок. Там считают, что рынок уже в значительной степени сам отрегулировал себя, а число типов разъёмов для зарядки за последние годы сократилось с примерно 30 до трёх (USB Type-C, Apple Lightning и Micro-USB). Новые правила особенно ударят по Apple, поскольку компания использовала собственный разъём Lightning для всех iPhone до моделей 15 и 16.

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