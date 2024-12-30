В Европе массово заблокированы Telegram-каналы российских СМИ

Telegram-каналы крупнейших российских государственных медиа, включая РИА «Новости», «Известия», RT, «Россия 1», «Российская газета», «Первый канал» и НТВ, стали недоступны для пользователей из ряда европейских стран, передает Ulysmedia.kz .

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Об этом стало известно 28 декабря.

При попытке открыть указанные каналы с территории Латвии, Литвы, Германии, Нидерландов, Франции, а также ряда других стран, появляется стандартное уведомление: «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство».

Сообщается, что аналогичная блокировка зафиксирована в Польше, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Греции и Италии. Информацию подтвердили корреспонденты РИА «Новости». В мае 2024 года европейский орган запретил вещание четырех СМИ, включая РИА «Новости», «Известия», «Российскую газету» и интернет-портал Voice of Europe.

Как уточнялось в официальном заявлении, эти медиа находятся под «постоянным прямым или косвенным контролем российского руководства» и, по мнению Совета ЕС, активно распространяют пропаганду и поддерживают войну России против Украины.