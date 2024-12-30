Скончался бывший президент США Джимми Картер

Умер бывший президент США Джимми Картер. В этом году ему исполнилось 100 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Washington Post .

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О смерти экс-президента газете сообщил его сын.

Джимми Картер находился на посту президента только один срок, c 1977 по 1981 год, поэтому его приводили как пример президента-неудачника, но у него было много сторонников среди американцев.

Во время его правления в 1979 году США и Советский Союз подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-II.

В 1980 году, в разгар холодной войны, именно он объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве. В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира за миротворческую деятельность.

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что страна "в неоплатном долгу перед бывшим президентом Джимми Картером", сообщает New York Post.

В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп сказал, что 39-й президент служил стране в решающее время.

Картер прожил дольше всех американских глав. Ранее мы писали о семи привычках долголетия, которыми поделился Джимми Картер.