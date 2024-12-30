Ученые научились определять продолжительность жизни по крови

Ученые из Великобритании разработали алгоритм ИИ, который поможет делать прогнозы о продолжительности жизни людей. Для этого нужно всего лишь проанализировать данные анализа крови, проверив там показатели метаболитов, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk

Результаты работы опубликованы на сайте Королевского колледжа Лондона, пишет портал hightech.plus.

Отмечается, что в ходе анализа удается определить, насколько сильно отличается биологический возраст человека от хронологического, а также оценить риски развития опасных для жизни заболеваний. Именно на основе этого и делаются выводы о степени старения организма человека.

«В нашем исследовании оценивался широкий спектр подходов машинного обучения для разработки часов старения, и было показано, что нелинейные алгоритмы лучше всего справляются с улавливанием сигналов старения», — рассказал доктор Джулиан Мутц из британского института психиатрии, психологии и неврологии.

Ранее ученые Стэнфорда доказали, что человеческие органы стареют с разной скоростью.