Ученые научились определять продолжительность жизни по крови

Ученые из Великобритании разработали алгоритм ИИ, который поможет делать прогнозы о продолжительности жизни людей. Для этого нужно всего лишь проанализировать данные анализа крови, проверив там показатели метаболитов, передает hibiny.ru
Результаты работы опубликованы на сайте Королевского колледжа Лондона, пишет портал hightech.plus.
Отмечается, что в ходе анализа удается определить, насколько сильно отличается биологический возраст человека от хронологического, а также оценить риски развития опасных для жизни заболеваний. Именно на основе этого и делаются выводы о степени старения организма человека.
«В нашем исследовании оценивался широкий спектр подходов машинного обучения для разработки часов старения, и было показано, что нелинейные алгоритмы лучше всего справляются с улавливанием сигналов старения», — рассказал доктор Джулиан Мутц из британского института психиатрии, психологии и неврологии.
Ранее ученые Стэнфорда доказали, что человеческие органы стареют с разной скоростью.
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