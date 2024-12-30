Стали известны болезни, которые можно диагностировать по глазам человека

Канадские ученые из Монреальского университета назвали заболевания, которые можно определить по состоянию глаз человека с помощью оптометрии. Исследование опубликовано в научном журнале The Conversation, передает "Газета.RU"

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По словам специалистов, офтальмологическое обследование позволяет выявлять диабет задолго до первых симптомов, поскольку болезнь вызывает характерные изменения в задней части глаза. Ранняя диагностика значительно снижает риск развития слепоты, которая может возникнуть при задержке в начале лечения.

Кроме того, глаза — единственная часть организма, где можно наблюдать кровеносные сосуды без инвазивных методов. Это дает возможность контролировать кровеносное давление и связанные с ним заболевания, такие как гипертония, атеросклероз и отложения холестерина.

Оптометрия также позволяет вовремя заметить признаки ретинобластомы — онкологического поражения сетчатки, которое способны давать метастазы в легкие и печень.

Другие типы бессимптомной пигментации сетчатки (по форме напоминающие медвежью лапу) могут быть связаны с раком толстой кишки, прогноз которого крайне негативен при несвоевременном начале лечения.

Даже простое измерение поля зрения иногда указывает на аномалии, о которых пациенты или не знают, или считают настолько безобидными, что не считают нужным сообщать о них.

Многие из этих аномалий поля зрения связаны с такими опухолями мозга, как аденома гипофиза. Другая возможная причина необычных реакций — неврологические нарушения.

Ученые добавили, что глаза — не только зеркало души человека, но и окно в его здоровье.

Ранее исследователи выяснили, что по глазам человека можно предсказать развитие деменции за 12 лет до первых проявлений болезни.