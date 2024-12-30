«АвтоВАЗ» объявил о повышении цен на автомобили Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 14 января 2025 года проиндексирует цены на автомобили Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от предприятия, передает "Газета.RU"

Фото: Lada

«Несмотря на сложные макроэкономические обстоятельства, компания сохранит текущие цены на автомобили Lada до 14 января 2025 года, когда будет осуществлена запланированная индексация для ряда моделей и модификаций», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

Средний процент корректировки цен будет ниже значений накопленной инфляции.

Отмечается, что в 2024 году «АвтоВАЗ» дважды повышал цены на Lada.

В компании напомнили, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обещал не повышать цены до 1 января 2025 года. В дальнейшем «АвтоВАЗ» собирался действовать по обстановке.

До этого стало известно, что за три последних года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» увеличил стоимость модели Lada Granta в базовой комплектации на четверть.

В 2021 году Lada Granta стоила от 560 тыс. рублей до 808 тыс. рублей в зависимости от версии. В августе 2024 года «АвтоВАЗ» в четвертый раз за этот год поднял цены на автомобили Lada. Стоимость базового седана Lada Granta составила 700 тыс. рублей.