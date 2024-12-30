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30.12.2024, 13:09

Военкор Коц раскритиковал Алиева за хамство: «Москва себе таких базарных выпадов не позволяла»

Новости Мира 0 1 413

Президент Азербайджана Ильхам Алиев забыл, что такое дипломатия, озвучивая громкие и во многом хамские обвинения в адрес Москвы. Так в своем ТГ-канале военкор Александр Коц прокомментировал недавние заявления азербайджанского лидера о крушении пассажирского самолета в Актау, передает hibiny.ru

Фото: trend.az
Фото: trend.az

Алиев, по факту, обвинил Россию в авиакатастрофе, подчеркнув, что потерпевший крушение самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы на территории РФ. Он отметил, что окончательные выводы можно будет сделать только после расшифровки черных ящиков, но так всем понятно, что Россия должна извиниться за гибель десятков людей.

Коц отметил, что президент Азербайджана мог бы вести себя и дипломатичнее. Также он напомнил, что Москва себе не позволяла такого открытого хамства, когда в 2018 году азербайджанские военные сбили российский вертолет и открыто этому радовались.

«Президент Азербайджана фактически обвинил Россию в сбитии гражданского самолета в небе над Грозным. И сделал это как-то по-хамски. Все понятно — трагедия, погибли люди. Граждане России в том числе, вообще-то. Я вот не помню таких базарных выпадов со стороны российского руководства, когда азербайджанские зенитчики сбили российский вертолёт. И радовались при этом на видео», — подчеркнул военный корреспондент.

Коц отметил, что несомненно нужно дождаться выводов международной комиссии. Россия, конечно же, извинится и выплатит компенсации если это будет необходимо. При этом в расследовании нужно не упустить важные факторы, которые и привели к трагедии. В частности, речь идет о причине работы РЭБ и ПВО над грозным, то есть о налете украинских БПЛА.

Справка: российский вертолет МИ-24 был сбит в небе над Арменией в ноябре 2020 года во время Второй карабахской войны. Сбили его азербайджанские военные из переносного ЗРК. После довольно продолжительного молчания в Баку все же признали свою вину и предложили выплатить компенсации.

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