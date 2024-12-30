Курс рубля к доллару стремительно падает

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Так, по данным investing.com, по состоянию на 15:34 по времени Астаны курс снизился до 111,97 рубля за доллар со 105,4 рубля.

Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком РФ, на 30 декабря составляет 101,6797 рубля.

Отметим, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью СМИ заявлял, что с курсом рубля "все будет в порядке", несмотря на введение американских санкций против Газпромбанка. Он тогда пояснил, что ситуация стабилизируется и российские участники внешнеэкономической деятельности найдут возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом.