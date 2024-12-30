Бывшего министра обороны Армении задержали в Москве

В Москве задержали бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян, который находился в розыске, передает Tengrinews.kz .

Аршак Карапетян. Фото:gov.am

Как сообщает Telegram-канал "112", экс-министра обороны Армении задержали на Тверской улице днем. Генерал-майор объявлен в розыск в Армении по нескольким статьям - "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Злоупотребление властью".

Генерал-майор Аршак Карапетян занимал должность главы министерства обороны Армении с августа по ноябрь 2021 года во втором правительстве премьера Никола Пашиняна. В настоящее время он является лидером оппозиционного движения "Всеармянский фронт".

Отметим, что в 2021 году в Москве также задержали бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, который руководил ведомством в 2018-2020 годах.