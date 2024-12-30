«За что? За шутки!» Пародировшему Лукашенко стендаперу дали шесть лет колонии

Против Комиссаренко в Белоруссии возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям — о разжигании вражды, а также оскорблении и клевете в отношении президента Александра Лукашенко. О назначении судебного разбирательства стало известно 10 декабря, когда Минский городской суд вызвал комика в качестве обвиняемого на заседание 24 декабря. Комиссаренко не явился, и слушание прошло без него.

Приговор вынесли 30 декабря. Дело рассматривали в порядке специального производства, сообщило БелТА. По совокупности совершенных преступлений и путем частичного сложения наказаний Славу Комиссаренко заочно приговорили к лишению свободы на шесть лет. Отбывать наказание он должен в колонии общего режима, однако срок начнет исчисляться лишь с момента его задержания.

Сам артист высмеивает предъявленные ему обвинения, говорит о преследовании со стороны КГБ и скрывается за границей.

Уголовное дело и переезд

СК Белоруссии возбудил дело против Комиссаренко в августе 2024 года. Во время выступлений комик неоднократно пародировал Александра Лукашенко, высмеивал его и называл «Чык — Чырыком». В 2021-м стендаперу запретили выступать в стране, после чего он перебрался в Россию, где получил гражданство.

В январе 2022 года он уехал и из России, объяснив это якобы преследованием со стороны сотрудников белорусского КГБ.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ. <…> Вы думаете, наверное, за что? За шутки!» — рассказал Комиссаренко, выступая в Киеве.

Он объяснил, что о готовящемся розыске его предупреждали подписчики в соцсетях. По их словам, Комиссаренко якобы планировали вывезти в Белоруссию из России.

«Нечего здесь комментировать. Это полная чушь и бред», — ответили на запрос РБК в пресс-службе КГБ Белоруссии.

Кроме шуток в адрес Лукашенко, Комиссаренко не раз высказывался о протестах оппозиции, которые прошли в Белоруссии после президентских выборов в 2020 году.

Биография

Слава Комиссаренко родился в Минске 27 июня 1985 года. В начале карьеры он работал копирайтером, сценаристом рекламных роликов и шоу, а также писал статьи для печатных изданий. В 2008-м появился в эфире ТНТ в составе дуэта «Совесть», после чего начал сольные выступления. С 2012 года стал резидентом программы Stand Up на ТНТ.

В 2020-м прекратил сотрудничество с телеканалом и завел свой YouTube-канал.

В сентябре 2023 года женился на 26-летней украинке Юлии Шашковой, молодые люди встречались около года. Позже Комиссаренко сообщили, что его супруга работала вебкам-моделью, и комик публично признался, что «его обвели вокруг пальца», и об этой истории он не знал. В итоге пара распалась.

Где Слава Комиссаренко сейчас

После начала спецоперации комик перебрался в Киев. Комиссаренко рассказывал, что помогает Украине, перечисляя вырученные от концертов деньги. По его словам, делал он это в «гуманитарных целях», и вскоре у него возникли проблемы с местными радикалами, напомнил Aif.ru. Они потребовали от менеджера комика Дарьи перевести деньги на помощь ВСУ. Она несколько раз отказала, за что молодого человека объявили «врагом Украины».

В апреле 2024-го комик рассказывал, что обосновался в Чехии, и ему там нравится.

«Я сейчас живу в Праге. Мне очень нравится здесь. Живу в районе Винограды. Хожу лечиться в канадскую клинику. Я живу один», — процитировал Комиссаренко сайт Starhit.ru.

Стендапер проживал в Турции и даже получал талант-визу в США. По его словам, он не собирался перебираться в Штаты, но так якобы сложились обстоятельства.

В сети можно встретить расписание выступлений Комиссаренко на январь и февраль. С 19-го числа он начнет турне по Европе — в списке Милан, Рим, Порту, Берлин, Прага, Брюссель, Гаага и другие города.