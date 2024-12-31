Не зли Зеленую Деревянную Змею: что нельзя делать 31 декабря 2024 - ни денег, ни любви не даст

Если вы хотите расположить к себе Зеленую Деревянную Змею, которая будет являться хозяйкой 2025 года, то внимательно ознакомьтесь, что точно нельзя делать 31 декабря, передает hibiny.ru

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Так, совершенно нельзя вспоминать негативные события 2024 года, а лучше всего сконцентрироваться на будущих планах. Ссориться в этот день также не стоит, так как склоки и неурядицы будут преследовать вас весь 2025 год.

31 декабря не стоит затевать генеральную уборку, ведь вы рискуете «вымести» счастье из своего дома. Также в этот день не стоит пришивать пуговицы и чинить одежду, если не хотите весь 2025 год заниматься исправлением ошибок, которые будут всплывать с завидным постоянством, пишет The Girl.

Кроме того, для встречи этого Нового года в доме должна обязательно присутствовать елка. Если вы ее еще не поставили, пришло самое время. Не стоит злить будущую хозяйку года.

Кроме того, 31 декабря не стоит брать деньги в долг — вы рискуете притянуть серьезные финансовые проблемы в грядущем году. Также в последний день года не стоит стричься, ведь вы можете лишить себя любви и притянуть проблемы со здоровьем.