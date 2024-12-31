На сколько выросло население Земли в 2024 году

По данным Германского фонда мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbev lkerung, DSW), численность жителей Земли в 2024 году увеличилась почти на 82 млн человек по сравнению с годом ранее, сообщает Zakon.kz.

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По оценке организации, к 1 января 2025 года в мире будут жить 8,156 млрд человек. При этом население самой Германии за год осталось на прежнем уровне и составляет около 84 млн.

Прирост населения, прежде всего, наблюдается в Африке. В ближайшие 20 лет число людей на этом континенте может увеличиться более чем вдвое, пишет ТАСС.

По оценке ООН, в 2037 году население планеты может впервые превысить отметку в 9 млрд.

Что касается Казахстана, то численность населения страны за 10 месяцев увеличилась на 210 139 человек, составив на 1 ноября текущего года 20 243 981 человек.