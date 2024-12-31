Гениальный способ избавиться от похмелья: голова болеть не будет - так делают азиаты

Новый год наконец-то наступил. Скорее всего, все его довольно весело отпраздновали. Теперь осталось пережить последствия наступивших дней в виде похмелья. Как же быстро справиться с ним?, - передает hibiny.ru

Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Похмелье — это довольно непростое состояние, при котором болит голова, может тошнить и весьма затруднительно встать. При этом состоянии практически ничего не хочется делать. Единственное, о чем действительно мечтают те, кто оказался в подобной ситуации, это то, чтобы поскорее похмелье прошло.

Выходом из этой ситуации могут стать специи, согласно информации портала yuga. Оказалось, что специи довольно популярны в борьбе с похмельем в восточных и азиатских странах.

Что делают азиаты?

Например, в Индии многие утром после вечеринок предпочитают жевать корицу или лавровый лист. Эти продукты не только быстро помогают устранить запах алкоголя, но и способствуют попаданию в организм витаминов и минералов, необходимых для расщепления токсинов. Также довольно популярными и эффективными считаются гвоздика и семена укропа.

Кроме того, эксперты из Центральной Азии утверждают, что отвар шиповника обладает положительным эффектом в борьбе с похмельем. Правда, пить его рекомендуется натощак.