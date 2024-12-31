Гениальный способ избавиться от похмелья: голова болеть не будет - так делают азиаты

Новый год наконец-то наступил. Скорее всего, все его довольно весело отпраздновали. Теперь осталось пережить последствия наступивших дней в виде похмелья. Как же быстро справиться с ним?, - передает hibiny.ru
Похмелье — это довольно непростое состояние, при котором болит голова, может тошнить и весьма затруднительно встать. При этом состоянии практически ничего не хочется делать. Единственное, о чем действительно мечтают те, кто оказался в подобной ситуации, это то, чтобы поскорее похмелье прошло.
Выходом из этой ситуации могут стать специи, согласно информации портала yuga. Оказалось, что специи довольно популярны в борьбе с похмельем в восточных и азиатских странах.
Что делают азиаты?
Например, в Индии многие утром после вечеринок предпочитают жевать корицу или лавровый лист. Эти продукты не только быстро помогают устранить запах алкоголя, но и способствуют попаданию в организм витаминов и минералов, необходимых для расщепления токсинов. Также довольно популярными и эффективными считаются гвоздика и семена укропа.
Кроме того, эксперты из Центральной Азии утверждают, что отвар шиповника обладает положительным эффектом в борьбе с похмельем. Правда, пить его рекомендуется натощак.
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