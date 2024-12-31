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31.12.2024, 08:09

Казахстан и соседи: у кого самые длинные новогодние праздники

Новости Мира 0 610

Приближается главный праздник года. Среди стран Центральной Азии и ближайших соседей Казахстана продолжительность новогодних выходных заметно отличается, кто сколько дней отдохнет в этот Новый год, расскажет Tengri Life.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

У нас в Казахстане праздничные выходные продлятся с 1 по 4 января благодаря переносу рабочего дня с 3 января на воскресенье, 5 января. Мы решили узнать, сколько будут отдыхать наши ближние и дальние страны-соседи. У кого самые длинные и самые короткие "новогодние каникулы", читайте ниже.

Как отдохнут в новогодние праздники россияне

Россияне будут отдыхать целых 8 дней, и это самые длинные новогодние каникулы – с 1-го по 8 января.

фото: depositphotos.com

Как отдохнут на Новый год кыргызстанцы

Жители Кыргызстана насладятся выходными с 1-го по 7 января.

фото: depositphotos.com

Как отдохнут на Новый год в Азербайджане и Узбекистане

Покороче будут новогодние выходные у наших узбекских и азербайджанских соседей – всего два дня – 1 и 2 января. 7 января в Азербайджане не считается официальным праздником.

фото: depositphotos.com

Сколько отдохнут на Новый год в Туркменистане

Новый год туркменистанцы отметят только 1 января, без дополнительных выходных.


Фото: depositphotos.com

Сколько отдохнут в Китае

На Новый год по Григорианскому календарю в этой стране отдыхают лишь 1 января. Однако в Китайский Новый год жители Поднебесной отдохнут целую неделю – с 28 января по 4 февраля.


фото: depositphotos.com

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