Телефонные мошенники сумели выманить у россиянина 180 миллионов рублей. Какие методы используют преступники?

Одна из самых крупных сумм, переведенных мошенникам в 2024 году, составила 180 миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-центре МВД России , передает Lenta.ru

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Как уточнили в ведомстве, злоумышленники выманили такую сумму у физического лица с помощью информационно-коммуникационных технологий. Денежные средства отправлялись на счета аферистов без привлечения курьеров.

В МВД обратили внимание, что если ранее мошенники предпочитали похищать фактически имеющиеся у потерпевших деньги, то сейчас преступники тщательно координируют потерпевших, побуждая их продавать движимое и недвижимое имущество, а также брять кредиты и микрозаймы.

В России перечислили самые распространенные схемы мошенничества

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин раскрыл самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году. По его словам, среди наиболее популярных схем мошенничества оказалась схема Fake Boss. При таком обмане мошенники связываются с сотрудниками компаний, выдавая себя за руководителей, и требуют срочно выполнить финансовые переводы или предоставить конфиденциальную информацию. «Используя методы социальной инженерии, они создают ощущение неотложности, заставляя сотрудников действовать без должной проверки», — отметил депутат.

Немкин добавил, что по-прежнему распространены и звонки от фейковых ведомств. В рамках таких схем мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками правоохранительных органов или государственных учреждений, и сообщают о якобы совершенных правонарушениях или задолженностях. Чтобы решить проблему, злоумышленники предлагают перевод денег на якобы безопасный счет или раскрыть свои личные данные.

Еще одна популярная схема — фальшивые розыгрыши призов. Мошенники создают поддельные сайты и рассылают сообщения о выигрышах в несуществующих лотереях или акциях.

Также злоумышленники стали использовать новую версию троянского банковского вируса NGate для кражи данных и денежных средств россиян. Аферисты звонят потенциальным жертвам и предлагают получить различные социальные или иные финансовые выплаты. Заручившись согласием, мошенник отправляет ссылку на смартфон пользователя и просит пройти по ней. Если человек открывает ее, на телефон скачивается вредоносный APK-файл, маскирующийся под официальные банковские приложения или «Госуслуги».

Мошенники заставляют россиян устраивать теракты и диверсии

Зачастую мошенники, выманив средства, застравляют россиян заниматься противоправной деятельностью. Так, практически ежедневно обманутые граждане поджигают автомобили спецслужб, здания госорганов и банков. По утверждению заведующего лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Романа Силантьева, жертвы телефонных мошенников из Украины приходят в себя часто уже в зале суда.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил о контроле спецслужбами Украины мошенничества, направленного против россиян. Глава государства сообщил, что мошенничество на Украине возведено в ранг государственной политики.

Позднее Силантьев назвал число украинцев, вовлеченных в схемы со звонками на номера россиян. По его словам, в этой отрасли действуют сотни тысяч людей.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.