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31.12.2024, 11:51

Ёлка за 16 млн, яхта, лимузин с массажёром: рекорды чиновников по оСВОению бюджета во время СВО

Новости Мира 0 1 202

В то время, когда жители России подключаются к сбору денег на закупку всего необходимого для военнослужащих, некоторые чиновники показывают себя не с лучшей стороны. Авторы «Царьграда» составили топ-3 нецелесообразных трат представителей власти во время проведения спецоперации, передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Яхта для МЧС

Для нужд Саратовской областной службы спасения был приобретён катер за 37,4 млн рублей. Однако в техническом задании были прописаны требования, не связанные с работой спасателей и водолазов. Внутренняя отделка из дерева, сиденье рулевого и диван из натуральной кожи и прочее. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предположил, что это транспортное средство было куплено для встречи комиссий из Москвы.

Многие чиновники до сих пор в условиях СВО проявляют излишества, которые не оправданны — ни с точки зрения здравого смысла, ни совести, ни положения в стране
Иван Соловьёв

Лимузин в Севастополе

Местные власти из Госэкспертизы за счёт бюджета решили приобрести французский лимузин Citroеn. На это было выделено 12 млн рублей. В элитном авто должен был быть кожаный салон с двухзонным климат-контролем, кресло с обогревом и функцией массажа, современная аудиосистема. В результате ограничились седаном за сумму вдвое меньшую. Однако губернатор Севастополя Михаил Развозжаев уволил любителя роскошных автомобилей.

Ёлка за 16 млн

Главную новогоднюю ёлку в Красноярске установили за 16 млн рублей. Местные жители не оценили «подарок» и обрушились с критикой в соцсетях.

«16 млн за 55 метров полнейшей безвкусицы», «Это традиционное желание выпендриться… Это не принесёт городу ничего, кроме огромных убытков», — возмутились горожане.

На фоне этого взяточники превратили зону спецоперации в своеобразную «постирочную». Те, кому за свои деяния светит тюрьма, выражают желание отправиться туда, чтобы «искупить вину». Но это говорит не раскаяние, а желание за наворованные деньги купить себе безопасное место в тылу. На штурм проворовавшиеся чиновники идти не собираются.

Ранее «Хибины» сообщали, что гендиректору «Корпорации развития Курской области» Лукину грозит 10 лет колонии.

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