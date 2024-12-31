18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.11
546.74
4.88
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.12.2024, 13:22

Украинские власти демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

Новости Мира 0 788

Украинские власти в Одессе демонтировали памятник советскому актеру и поэту Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает РИА Новости, передает Lenta.ru

Фото: Stnovaff / Wikimedia Commons
Фото: Stnovaff / Wikimedia Commons

В Одессе в ночь на 31 декабря власти снесли памятник поэту, актеру и музыканту Владимиру Высоцкому, находившийся возле здания Одесской киностудии. Об этом в Telegram-канале сообщает украинский портал "Страна".

"В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому возле киностудии", - пишет издание.

На снятом очевидцем видео запечатлено, как коммунальщики подготавливают монумент к транспортировке с помощью крана и грузовика.

Ранее в декабре в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Соответствующее решение совет города принял 30 ноября.

Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, направленный, по сути, на усиление борьбы с российскими и советскими памятниками. К началу 2022 года власти снесли более 2,5 тыс. монументов, а также изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, отметил, что умы многих украинских политиков занимает идея изгнания русских. Он подчеркнул, что по логике Киева дерусификация означает, что этнические русские не должны иметь ни своего языка, ни своей идентичности, ни истории в этой стране.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
""В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому возле киностудии". Все нехорошие дела делаются ночью...... Дурдом какой то...для меня, вырошего на фильмах Одесской киностудии, это в голове не уклладывается
31.12.2024, 15:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...