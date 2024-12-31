Украинские власти демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

Украинские власти в Одессе демонтировали памятник советскому актеру и поэту Владимиру Высоцкому. Об этом сообщает РИА Новости, передает Lenta.ru
Фото: Stnovaff / Wikimedia Commons
В Одессе в ночь на 31 декабря власти снесли памятник поэту, актеру и музыканту Владимиру Высоцкому, находившийся возле здания Одесской киностудии. Об этом в Telegram-канале сообщает украинский портал "Страна".
"В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому возле киностудии", - пишет издание.
На снятом очевидцем видео запечатлено, как коммунальщики подготавливают монумент к транспортировке с помощью крана и грузовика.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, направленный, по сути, на усиление борьбы с российскими и советскими памятниками. К началу 2022 года власти снесли более 2,5 тыс. монументов, а также изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, отметил, что умы многих украинских политиков занимает идея изгнания русских. Он подчеркнул, что по логике Киева дерусификация означает, что этнические русские не должны иметь ни своего языка, ни своей идентичности, ни истории в этой стране.
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