Украинские власти демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

В Одессе в ночь на 31 декабря власти снесли памятник поэту, актеру и музыканту Владимиру Высоцкому, находившийся возле здания Одесской киностудии. Об этом в Telegram-канале сообщает украинский портал "Страна".

"В Одессе ночью демонтировали памятник Высоцкому возле киностудии", - пишет издание.

На снятом очевидцем видео запечатлено, как коммунальщики подготавливают монумент к транспортировке с помощью крана и грузовика.

Ранее в декабре в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Соответствующее решение совет города принял 30 ноября.