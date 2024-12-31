Американский бизнесмен, владелец Twitter (X), а также глава компаний SpaceX , Tesla и Neuralink Илон Маск сменил имя своего профиля в упомянутой соцсети. Новым именем миллиардера стало Кекиус Максимус (Kekius Maximus), передает "Газета.RU"

Фото: Gonzalo Fuentes/Reuters

Кроме того, Маск сменил аватар своего профиля: теперь на нем изображен лягушонок Пепе в военной форме древнеримского Легионера. В руках персонажа находится контроллер, похожий на DualShock 4 от PlayStation 4.

Миллиардер никак не прокомментировал изменения своего профиля.

Как обратил внимание корреспондент издания «Газета.Ru» на обновление аккаунта маска позитивно отреагировали криптовалютные мемкоины, связанные с лягушонком Пепе. Так, например, на криптбирже ByBit курс токена 1000PEPE за сутки вырос более чем на 8%, c $0,0184480 до $0,0199310 за монету на момент написания новости.

Илон Рив Маск – американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla, основатель The Boring Company, соучредитель Neuralink и OpenAI, а также владелец Twitter (X).