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31.12.2024, 16:57

Физики высчитали, с какой скоростью вылетает пробка из бутылки шампанского

Новости Мира 0 588

Мы все прекрасно знаем: пробка из бутылки шампанского вылетает с громким хлопком из-за высокого давления, которое обеспечивает сжатый газ. Но физические явления, которые стоят за этим процессом, более сложны, передает hibiny.ru

Фото: tuwien.at
Фото: tuwien.at

Ученые уже не раз устраивали самые что ни на есть научные эксперименты с шампанским. А год назад они провели и математико-численный анализ процесса откупоривания пенного напитка.

Сотрудники Венского технического университета рассчитали поведение пробки и газового потока с помощью сложного компьютерного моделирования. В процессе этой работы специалисты обнаружили удивительные явления.

Как оказалось, в тот самый момент, когда пробка вылетает из очередной бутылки, формируется самая настоящая сверхзвуковая ударная волна. Скорость газового потока при этом может превышать скорость звука более чем в 1,5 раза.

«Сама пробка от шампанского вылетает со сравнительно низкой скоростью, достигающей, возможно, 20 метров в секунду. Однако газ, который выходит из бутылки, движется гораздо быстрее. Он обгоняет пробку, проходит мимо нее и развивает скорость до 400 метров в секунду», — цитирует пресс-служба Венского технического университета ведущего автора исследования Лукаса Вагнера.

Авторы расчетов считают, что полученные ими результаты не только любопытны, но и имеют по-настоящему важное прикладное значение для таких сфер, как разработка баллистических ракет, снарядов или ракет-носителей.

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