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31.12.2024, 19:33

Тамара Глоба предупредила о жестокости Змеи и рассказала, когда в 2025 году нужно быть внимательнее всего

Новости Мира 0 817

Если уходящий 2024-й астрологи называли годом кармы, то теперь на горизонте — год чистки, который принесет человечеству еще более глобальные перемены. Общим прогнозом на 2025 год поделилась «главный астролог России» Тамара Глоба, пишет "СтарХит".

Фото: Telegram-канал Тамары Глобы
Фото: Telegram-канал Тамары Глобы

Если уходящий 2024-й астрологи называли годом кармы, то теперь на горизонте — год чистки, который принесет человечеству еще более глобальные перемены. Общим прогнозом на 2025 год поделилась «главный астролог России» Тамара Глоба, пишет "СтарХит".

Она рассказала, что положение планет, которое они будут занимать в предстоящие 12 месяцев, указывает на то, что будут расшатаны все привычные системы. Человечество распрощается с прежними установками.

Кроме того, звезды указывают на то, что наступает пик борьбы за власть. Вместе с тем, этот период ознаменуется стремлением к патриотизму.

По словам Глобы, по всему миру будут разрушаться прежние союзы — начиная от семейных и заканчивая корпоративными. Уже в самом начале года, в январе, многие люди столкнуться с кризисом и потерями.

«Был невнимателен к кому-то или к чему-то — ты это теряешь. Был невнимателен к самому себе, к своему здоровью, к своим делам — ты тоже это теряешь», — описала астролог главный принцип.

При этом, сообщила она, январь вовсе не является самым сложным периодом наступающего года Змеи. Гораздо сложнее всем нам будет весной — в марте и апреле. А вот в мае наступит передышка. Спокойным периодом станет и конец лета.

Глоба подчеркнула, что год Змеи, которая известна тем, что умеет сбрасывать шкуру, полностью обновляя ее, никогда не бывает спокойным. В качестве примера она привела 1917 год, который ознаменовался Октябрьской революцией в России, а также 1941-й, когда началась Великая Отечественная война.

Вместе с тем, зеленый цвет символа года указывает на то, что на этот раз Змея будет не настолько жестокой. А значит, нас ожидает не самый худший вариант года.

Ранее Тамара Глоба раскрыла, что 2025 год приготовил каждому знаку Зодиака и назвала главного счастливчика.

А индийский Нострадамус Пунит Нахата предсказал приход нового миропорядка в 2025-м, предупредив, что главное — пережить один опасный месяц.

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