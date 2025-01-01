Зеленский в новогоднем обращении пытался обмануть зрителей «новинкой» ВПК Украины

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадры запуска якобы «Сапсана» стали частью более чем 20-минутного новогоднего обращения Зеленского. На 28-й секунде под слова о «Сапсане», Зеленский демонстрирует кадры запуска ракеты.

Точно такие же кадры были опубликованы на YouTube- канале Korea Defense Blog, шесть лет назад — это запуск южнокорейскими военными баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.

До этого в своем новогоднем обращении к украинцам Владмир Зеленский выразил уверенность в том, что избранный американский президент Дональд Трамп стремится к миру.

Кроме того, Зеленский говорил о Соединенных Штатах. На фоне его речи скульптура Родина-мать в Киеве была окрашена в цвета американского флага.