В Эстонии скончался экс-президент Рюйтель

В Эстонии скончался экс-президент Арнольд Рюйтель, занимавший пост главы государства с 2001 по 2006 годы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Delfi .

Фото: Карин Кальюлате/delfi.ee

Политик ушел из жизни 31 декабря. Ему было 96 лет.

Президент страны Алар Карис вместе с Сирье Карисом и всей администрацией президента, выразили искренние соболезнования семье и друзьям Арнольда Рюйтеля в связи с его уходом.

Арнольд Рюйтель, занимая пост председателя президиума Верховного совета Эстонской ССР, а затем и Верховного совета независимой Эстонии. Он помог подготовить и принять декларацию о суверенитете Эстонии в ноябре 1988 года. Возглавляемый им Верховный совет 20 августа 1991 года восстановил национальную независимость Эстонии.

Рюйтель также активно поддерживал идею вступления Эстонии в Европейский Союз и НАТО.