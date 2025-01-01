В Абхазии установили пятиметровую елку из мандаринов

В Абхазии появилась пятиметровая елка, полностью изготовленная из мандаринов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT , передает "Газета.RU"

Фото: Телеграм-канал "SHOT"

Сообщается, что дерево будет официально открыто в Сухуми только 3 января в рамках ежегодного туристического фестиваля «Мандарин». Тем не менее местные жители уже сейчас могут любоваться его красотой. Для создания такой елки было использовано около двух тонн мандаринов.

26 декабря пресс-секретарь Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова заявила, что с начала «мандаринового» сезона, который стартовал в октябре, Абхазия экспортировала в Россию 30 тысяч тонн мандаринов.

10 декабря кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец сообщила, что в России к Новому году может возникнуть дефицит мандаринов.