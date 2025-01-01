Учёные перечислили 11 заболеваний, которые угрожают человечеству в 2025 году

Учёные составили список из 11 заболеваний, которые могут привести к новой пандемии в следующем году. Об этом сообщает DailyStar , передает hibiny.ru

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По мнению исследователей, населению планеты в 2025 году угрожают корь, чесотка, холера, птичий грипп, коклюш, COVID-19, вирус Чикунгунья, лихорадка Западного Нила, малярия, бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Особое место уделено некой «Болезни X», которая является ещё не выявленной и до конца не изученной инфекцией. Недуг может возникнуть в любой момент и стать роковым для человечества.

Справка: «Болезнь Х» — это крайне опасная инфекционная или вирусная болезнь, которая может возникнуть в будущем и привести к значительному количеству жертв. Речь идёт не о конкретном патогене, а о потенциальной опасности и разработке концепции, которая позволит человечеству прогнозировать пандемии и бороться с ними.

Ранее россиян, собравшихся в Таиланд на новогодних каникулах, предупредили о вспышке холеры.