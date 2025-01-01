Жители Турции вышли на улицы с мощным протестом

1 января 2025 года в Стамбуле прошла многолюдная акция, организованная в знак поддержки палестинского народа, передает Liter.kz со ссылкой на TRT Haber .

Фото: TRT Haber

Знаменитый Галатский мост, расположенный у бухты Золотой Рог, стал эпицентром событий, собравших десятки тысяч человек. В связи с этим полиция приняла строгие меры безопасности, ограничив движение транспорта в историческом центре города и изменив маршруты общественного транспорта и паромное сообщение через Босфор.

“Акция началась сразу после утреннего намаза, когда в направлении Галатского моста двинулись тысячи участников, держа в руках флаги Турции и Палестины, а также плакаты, осуждающие действия Израиля в Газе. Участники начали свой путь от таких знаменитых стамбульских мечетей, как Айя-София, Голубая мечеть, Сулеймание и Новая мечеть, что символизировало сплоченность и решимость поддержать Палестину. Это мероприятие стало продолжением акции, которая прошла здесь же в прошлом году и собрала более 300 тысяч человек”, – сообщает телеканал.

Организаторами акции выступила "Платформа национальной воли", объединившая более 400 общественных организаций, а лозунг акции "Вчера Святая София, сегодня Омейяды, завтра Аль-Акса" стал не только выражением солидарности, но и мощным символом объединения мусульман всего мира.

По словам одного из организаторов, Биляля Эрдогана, сына президента Турции, важность веры в достижении свободы для Палестины невозможно переоценить. Он подчеркнул, что как Святая София освободилась от угнетателей, а мечеть Омейядов была освобождена от кровавого диктатора, так и мечеть Аль-Акса обязательно освободится, и все это, по его словам, с Божьей помощью.

"Мы пробуждаем мир", "Солнце восходит", "Святая София вчера, мечеть Омейядов сегодня, Аль-Акса завтра", – скандировали лозунги участники митинга.

Местные власти прогнозируют, что число участников этого года может превысить прошлогоднее, но точные данные о количестве собравшихся пока не раскрыты.

Для обеспечения безопасности был задействован огромный контингент полиции, а также проведены тщательные меры по охране общественного порядка. В связи с масштабностью мероприятия были внесены изменения в движение общественного транспорта и паромное сообщение, чтобы минимизировать возможные неудобства для горожан и туристов.