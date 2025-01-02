Американцы увидели знамение : молнии поразили знаковые сооружения США

Молния ударила в Капитолий в Вашингтоне и знаменитый небоскреб The Empire State Building , а также здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в канун Нового года. Об этом сообщает The Washington Post , передает Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что на фотографиях, распространенных в социальных сетях, можно заметить, как молния ударяет в Монумент Вашингтона и купол Капитолия.

Также опубликованы кадры удара молнии по The Empire State Building.

"На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как молния ударяет в два самых символичных места Вашингтона и всей страны. Похоже, что прямые удары пришлись как на вершину Монумента Вашингтона, так и на купол Капитолия США", — пишет издание.

Пользователи соцсетей увидели в этом явлении "хорошее предзнаменование" перед возвращением к власти избранного президента США Дональда Трампа. Многие посчитали это "символом перемен, обновления и божественного вмешательства".