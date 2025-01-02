18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.11
546.74
4.88
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.01.2025, 07:41

Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент расследуют как возможный теракт

Новости Мира 0 537

1 января около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой происшествия стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

Кадр: Соцсети
Кадр: Соцсети

Инцидент расследует полиция. Возгорание ликвидировали. Как сообщает Daily Mail, один из постояльцев отеля слышал мощный взрыв.

Позднее в Федеральном бюро расследований рассказали, что после того, как автомобиль остановился у стеклянных дверей отеля, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, произошел мощный взрыв. Глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл подтвердил, что человек, находившийся внутри Cybertruck, не выжил. В дальнейшем полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику во взорвавшемся автомобиле.

В США начали расследовать взрыв Cybertruck как возможный теракт

Власти расследуют взрыв Tesla Cybertruck у отеля в Лас-Вегасе как возможный теракт. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Следователи не знают, что стало причиной взрыва, например, было ли что-то не так с транспортным средством или что-то спровоцировало его. Определение того, что стояло за взрывом, является ключевым направлением расследования, говорится в материале.

Источник ABC рассказал, что в автомобиле находилась пиротехника. Следователи пытаются установить, планировал ли водитель намеренно устроить взрыв.

Илон Маск прокомментировал происшествие с Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что вся команда высшего звена Tesla, принадлежащей ему компании-производителя электромобиля, расследует происшествие. Дополнительная информация будет обнародована по мере ее появления.

- Мы никогда не видели ничего подобного, - Илон Маск, предприниматель

Он добавил, что взрыв был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, заложенными в авто. «Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — пояснил Маск.

Он добавил, что взрыв был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, заложенными в авто. «Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — пояснил Маск.

В США допускают связь между взрывом Cybertruck с терактом в Новом Орлеане

Маск допустил, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом.

Президент США Джо Байден сообщил, что американские спецслужбы изучают возможную взаимосвязь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе. «Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе [выясняют] есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», — подчеркнул глава Белого дома.

В городе Новый Орлеан американского штата Луизиана произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу и начал стрелять. Жертвами террористической атаки стали по меньшей мере 10 человек, пострадали около 35. Позднее число жертв выросло до 15 человек. Подозреваемого в наезде на толпу зовут Шамсуд Дин Джаббар, ему 42 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...