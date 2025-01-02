Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент расследуют как возможный теракт

1 января около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой происшествия стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

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Инцидент расследует полиция. Возгорание ликвидировали. Как сообщает Daily Mail, один из постояльцев отеля слышал мощный взрыв.

Позднее в Федеральном бюро расследований рассказали, что после того, как автомобиль остановился у стеклянных дверей отеля, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, произошел мощный взрыв. Глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл подтвердил, что человек, находившийся внутри Cybertruck, не выжил. В дальнейшем полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику во взорвавшемся автомобиле.

В США начали расследовать взрыв Cybertruck как возможный теракт

Власти расследуют взрыв Tesla Cybertruck у отеля в Лас-Вегасе как возможный теракт. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Следователи не знают, что стало причиной взрыва, например, было ли что-то не так с транспортным средством или что-то спровоцировало его. Определение того, что стояло за взрывом, является ключевым направлением расследования, говорится в материале.

Источник ABC рассказал, что в автомобиле находилась пиротехника. Следователи пытаются установить, планировал ли водитель намеренно устроить взрыв.

Илон Маск прокомментировал происшествие с Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что вся команда высшего звена Tesla, принадлежащей ему компании-производителя электромобиля, расследует происшествие. Дополнительная информация будет обнародована по мере ее появления.

- Мы никогда не видели ничего подобного, - Илон Маск, предприниматель Он добавил, что взрыв был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, заложенными в авто. «Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — пояснил Маск.

Он добавил, что взрыв был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, заложенными в авто. «Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — пояснил Маск.

В США допускают связь между взрывом Cybertruck с терактом в Новом Орлеане

Маск допустил, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом.

Президент США Джо Байден сообщил, что американские спецслужбы изучают возможную взаимосвязь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе. «Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе [выясняют] есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», — подчеркнул глава Белого дома.

В городе Новый Орлеан американского штата Луизиана произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу и начал стрелять. Жертвами террористической атаки стали по меньшей мере 10 человек, пострадали около 35. Позднее число жертв выросло до 15 человек. Подозреваемого в наезде на толпу зовут Шамсуд Дин Джаббар, ему 42 года.