“Полный разрушений и насилия“: сотни человек арестованы во время беспорядков в городах Европы

В европейских городах в новогоднюю ночь воцарился хаос: арестованы сотни людей, десятки полицейских получили ранения, сожжены сотни машин, люди погибали и получали ранения в результате взрыва петард, передает Tengrinews.kz .

Кадры из видео: Х.com

Как сообщает Dutch News, в нескольких городах Нидерландов правоохранителей забросали фейерверками и камнями, а представитель полиции заявил, что ночью было много серьезных инцидентов и "неприемлемого" насилия.

"То, что должно было стать праздничным вечером, во многих местах вновь превратилось в ночь, полную разрушений и насилия. Полицейские и другие сотрудники служб быстрого реагирования, которые стремились обеспечить безопасное празднование, подвергались атакам. Неприятно, что новогодняя ночь в нашей стране сопровождается таким количеством инцидентов, порой очень серьезных", - отметила начальник полиции Дженни Кнол.

Полицейские противостояли агрессивной толпе в Харлеме, Зандаме, Роттердаме, Гааге, Амстердаме, Бреде и Гронингене, а также в нескольких сельских районах, а в Кулемборге применили слезоточивый газ, чтобы удержать нарушителей порядка.

Полиция Роттердама сообщила, что в городе подожгли более 100 автомобилей и других транспортных средств. В Амстердаме, Гааге и других городах для разгона агрессивной толпы понадобились отряды спецназа.

По данным голландской пиротехнической отрасли, в этом году голландцы потратили на фейерверки рекордные 118 миллионов евро, что на 3 миллиона евро больше рекорда 2022 года.

О пострадавших от использования фейерверков сообщали и в других европейских странах, например Дании и Финляндии. В новогоднюю ночь пять человек погибли от взрыва петард в ФРГ, сообщает DW.

В Берлине были задержаны 330 человек, 13 полицейских получили серьезные травмы, один из них был прооперирован после того, как ему в ногу попал фейерверк.

В Лейпциге около 100-150 молодых людей стреляли друг в друга пиротехникой, целились в автомобили и трамваи и подожгли мусорный бак. В Гамбурге, Дрездене, Гельзенкирхене и нескольких других городах полицейские, пожарные и спасатели были атакованы фейерверками и петардами.

В Бельгии также в новогоднюю ночь на улицах городов царил хаос. В Брюсселе полиция зафиксировала более 1700 инцидентов по всему городу и арестовала 159 человек, пишет Politico.

По данным пожарной службы Брюсселя, сгорело не менее 60 автомобилей, а пожарных, пытавшихся потушить пожар, забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, что в некоторых случаях вынуждало их отступать. Никто не пострадал.

Беспорядки в новогоднюю ночь были зафиксированы и во втором по величине городе страны Антверпене. Полиция арестовала 49 нарушителей общественного порядка.

Издание отмечает, что в последние годы подобные беспорядки стали обычным явлением в европейских городах в период зимних праздников.