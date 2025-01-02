18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.11
546.74
4.88
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.01.2025, 08:05

“Полный разрушений и насилия“: сотни человек арестованы во время беспорядков в городах Европы

Новости Мира 0 846

В европейских городах в новогоднюю ночь воцарился хаос: арестованы сотни людей, десятки полицейских получили ранения, сожжены сотни машин, люди погибали и получали ранения в результате взрыва петард, передает Tengrinews.kz.

Кадры из видео: Х.com
Кадры из видео: Х.com

Как сообщает Dutch News, в нескольких городах Нидерландов правоохранителей забросали фейерверками и камнями, а представитель полиции заявил, что ночью было много серьезных инцидентов и "неприемлемого" насилия.

"То, что должно было стать праздничным вечером, во многих местах вновь превратилось в ночь, полную разрушений и насилия. Полицейские и другие сотрудники служб быстрого реагирования, которые стремились обеспечить безопасное празднование, подвергались атакам. Неприятно, что новогодняя ночь в нашей стране сопровождается таким количеством инцидентов, порой очень серьезных", - отметила начальник полиции Дженни Кнол.

Полицейские противостояли агрессивной толпе в Харлеме, Зандаме, Роттердаме, Гааге, Амстердаме, Бреде и Гронингене, а также в нескольких сельских районах, а в Кулемборге применили слезоточивый газ, чтобы удержать нарушителей порядка.

Полиция Роттердама сообщила, что в городе подожгли более 100 автомобилей и других транспортных средств. В Амстердаме, Гааге и других городах для разгона агрессивной толпы понадобились отряды спецназа.

По данным голландской пиротехнической отрасли, в этом году голландцы потратили на фейерверки рекордные 118 миллионов евро, что на 3 миллиона евро больше рекорда 2022 года.

О пострадавших от использования фейерверков сообщали и в других европейских странах, например Дании и Финляндии. В новогоднюю ночь пять человек погибли от взрыва петард в ФРГ, сообщает DW.

В Берлине были задержаны 330 человек, 13 полицейских получили серьезные травмы, один из них был прооперирован после того, как ему в ногу попал фейерверк.

В Лейпциге около 100-150 молодых людей стреляли друг в друга пиротехникой, целились в автомобили и трамваи и подожгли мусорный бак. В Гамбурге, Дрездене, Гельзенкирхене и нескольких других городах полицейские, пожарные и спасатели были атакованы фейерверками и петардами.

В Бельгии также в новогоднюю ночь на улицах городов царил хаос. В Брюсселе полиция зафиксировала более 1700 инцидентов по всему городу и арестовала 159 человек, пишет Politico.

По данным пожарной службы Брюсселя, сгорело не менее 60 автомобилей, а пожарных, пытавшихся потушить пожар, забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, что в некоторых случаях вынуждало их отступать. Никто не пострадал.

Беспорядки в новогоднюю ночь были зафиксированы и во втором по величине городе страны Антверпене. Полиция арестовала 49 нарушителей общественного порядка.

Издание отмечает, что в последние годы подобные беспорядки стали обычным явлением в европейских городах в период зимних праздников.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...