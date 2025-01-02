Умерла известная жертва пластической хирургии, «женщина-кошка» Джослин Вильденштейн

Как пишет Комсомольская правда, Джоселин Вильденштейн в обществе получила прозвище «женщина-кошка». Она умерла из-за легочной эмболии (закупорки одного из кровеносных сосудов легких тромбом). Ей было 84 года. Рядом был ее жених – 57-летний модный дизайнер Ллойд Кляйн. Еще 18 декабря они вместе гуляли по Парижу, и папарацци сделали последние снимки Вильденштейн.

Джоселин Вильденштейн прославилась своим пристрастием к операциям, превратившим ее в «женщину-львицу» или в «женщину-кошку» – так ее стали называть из-за кошачьего разреза глаз, который она приобрела с помощью скальпеля. Подсчитать точное количество операций блондинки специалисты не берутся, и только говорят, что она сделала как минимум семь подтяжек лица, подтяжку бровей и век, изменила разрез глаз на «кошачий», вставила импланты в щеки и подбородок и изменила форму губ. Говорят, на операции она потратила больше 4 миллионов долларов.