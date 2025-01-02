В аргентинском футбольном клубе зафиксировали вспышку сифилиса

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По информации источника, диагноз выявлен у трех футболистов, имена которых не разглашаются. Отмечается, что руководство «Бока Хуниорс» пыталось скрыть информацию, однако сделать это не удалось. В данный момент команда проходит медицинское обследование.

Ранее группа ученых Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка выявила происхождение сифилиса. Отмечалось, что первые штаммы заболевания возникли в Америке.

В 2022 году матч чемпионата Аргентины по футболу между «Химнасией» и «Бока Хуниорс» завершился массовыми беспорядками. Встреча в городе Ла-Плата была остановлена судьей через девять минут после начала. Болельщики «Химнасии» пытались прорваться на заполненный стадион. Причиной случившегося стало то, что на матч было продано больше билетов, чем было мест на стадионе.