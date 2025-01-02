Астрономы предупредили о затмении «волчьей» Луны, которое случится 3 января

Сотрудники Пекинской обсерватории предупредили о любопытном явлении. По их данным, 3 января с Земли можно будет наблюдать редкое астрономическое событие — затмение «волчьей Луны», пишет портал « Карл Маркс », передает hibiny.ru

Фото: NASA

Речь идет о частичном лунном затмении, которое совпадет с первым полнолунием года. В китайской традиции январское полнолуние называется «волчьей Луной».

Такое название связано с вековыми наблюдениями за природными циклами. Еще в древности китайцы заметили, что именно в январе волки становятся активнее всего из-за нехватки еды.

Как отмечается, предстоящее затмение смогут увидеть не все обитатели нашей планеты. Свидетелями этого астрономического явления станут жители Азиатско-Тихоокеанского региона.

Справка: Согласно астрономическим прогнозам, в 2025 году состоятся 4 лунных затмения разной интенсивности. Самое зрелищное из них, в ходе которого будет закрыто более 90% лунного диска, смогут наблюдать в ноябре жители восточного полушария Земли.