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02.01.2025, 15:40

Григорий Лепс высмеял свой роман с молодой Авророй Кибой

Новости Мира 0 30 774

Певец Григорий Лепс выступил вместе с Гариком Харламовым в новогоднем выпуске шоу Comedy Club с песней, в которой высмеял свой роман с молодой Авророй Кибой. Ролик публикует Telegram-канал «Звездач», передает "Газета.RU"

Фото: Aleksey Belkin/Global Look Press
Фото: Aleksey Belkin/Global Look Press

Лепс признался в шутку, что стал носить худи и наклеивать патчи под глаза из-за романа с 18-летней. Он также наизусть выучил песни популярного среди молодежи рэпера Macan и научился скачивать аниме.

«Вместо рюмки на столе раф со вкусом крем-брюле; И цветастые носки покупаю; Есть в Тиктоке теперь я; Просто девочка моя даже больше, чем твоя молодая», — спел Лепс.

Аврора Киба родилась в феврале 2006 года. Это зимой она отпраздновала совершеннолетие вечеринкой в Дубае. Известно, что родители девушки — состоятельные люди. Комментируя свои отношения с певцом, Аврора заявляла, что она не «новая интрижка Григория Лепса», не запасной вариант.

«У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — это семья. Крепкая, дружная, с традициями, чтобы и в горе, и в радости», — подчеркивала она.

В том, что между музыкантом и его 18-летней избранницей действительно серьезные отношения, уверяли и знакомые пары. Они сообщали, что Лепс настроен решительно и хочет жениться на Кибе.

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