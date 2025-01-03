В резиденции президента Южной Кореи начались столкновения между военными и силовиками

В резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Еля начались столкновения между военными, которые охраняют главу государства, и правоохранителями, которые прибыли с целью ареста политика. Об этом сообщает агентство Yonhap , передает Tengrinews.kz .

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Утром в пятницу, 3 января, следователи из Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных должностных лиц и сотрудники полиции смогли пешком проникнуть на территорию резиденции Юн Сок Еля, чтобы исполнить ордер на арест президента по делу о госизмене.

По данным Yonhap, для исполнения ордера на арест привлекли 30 госслужащих и 120 полицейских, из которых 50 вошли на территорию резиденции. Кроме того, полиция развернула в окрестностях резиденции 45 подразделений ОМОНа с 2,7 тысячами полицейских.

Служба охраны президента Южной Кореи заблокировала правоохранителей на территории резиденции, отказав следствию в обыске. Представители Юна заявили, что попытки его ареста являются незаконными и пообещали обратиться в суд. Близ резиденции собрались сторонники Юна, которые призывают "защитить президента" и "аннулировать импичмент".

Ожидается, что процесс может занять несколько часов. Действие ордера сохраняется до 6 января.

Ранее суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов о заключении под стражу временно отстраненного, но действующего президента страны, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения 3 декабря.

Юн Сок Еля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью из-за того, что он ввел военное положение в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения.