Бывшего сирийского лидера Башара Асада пытались отравить после его прибытия в Москву . Об этом пишет британская газета The Sun, передает Lenta.ru

Фото: Press Office of Head of Crimea / Globallookpress.com

По утверждению издания, попытка отравления произошла в конце декабря. В статье отмечается, что экс-президент почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, затем его состояние стабилизировалось. Согласно информации газеты, в организме Асада были найдены следы яда.

Асад прибыл в Москву вечером 8 декабря. Он покинул Сирию после того, как боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск.